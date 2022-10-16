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«Миннесота» выступает против возвращения Капризова в Россию следующим летом

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Владелец «Миннесота Уайлд» Крейг Леопольд выступает против возвращения нападающего Кирилла Капризова в Россию следующим летом.
«Миннесота» выступает против возвращения Капризова в Россию следующим летом
  • Gettyimages.ru

«Мы сделаем всё, чтобы Капризов захотел остаться здесь, и, надеюсь, его семья приедет сюда, но сейчас это не входит в наши планы. Возможно, эта задача находится на чьём-то радаре, но не на моём. Но мы определённо хотели бы оставить здесь Капризова, чтобы нам не пришлось заниматься этим вопросом следующим летом», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Напомним, минувшим летом у 25-летнего россиянина возникли проблемы с отъездом из России и возвращением в Северную Америку. Несколько раз ему отказывали в пересечении границы США.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом».

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