Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

«Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась со счётом 6:7.

В составе хозяев шайбы забросили Джейкоб Миддлтон, Маркус Фолиньо, Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло, Сэм Стил, а также российский нападающий Кирилл Капризов, который также отметился результативной передачей.

У гостей голы на счету Габриэля Виларди, Дрю Даути, Алекса Иафалло, Кевина Фиала, Мэта Роя и Адриана Кемпе (2).

Ранее дубль Тарасенко, голы Барбашёва и Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в НХЛ.