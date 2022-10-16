Дубль Тарасенко, голы Барбашёва и Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в НХЛ
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Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев шайбы забросили Джейк Нейборс, а также три российских хоккеиста — Владимир Тарасенко (2), Иван Барбашёв и Павел Бучневич. Также Бучневич отметился результативной передачей.
У гостей голы на счету Густава Нюквиста и Шона Курали.
Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ.