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Дубль Тарасенко, голы Барбашёва и Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Тарасенко, голы Барбашёва и Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джейк Нейборс, а также три российских хоккеиста — Владимир Тарасенко (2), Иван Барбашёв и Павел Бучневич. Также Бучневич отметился результативной передачей.

У гостей голы на счету Густава Нюквиста и Шона Курали.

Ранее сообщалось, что передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ.

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