Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ
- РИА Новости
Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев шайбы забросили Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. У гостей единственный гол на счету Ника Судзуки.
Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.
Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Тампу» в матче НХЛ.