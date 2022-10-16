Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев шайбы забросили Конор Шири, Энтони Манта и Ти Джей Оши. У гостей единственный гол на счету Ника Судзуки.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.



Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Тампу» в матче НХЛ.