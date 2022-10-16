Передача Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Тампу» в матче НХЛ
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Встреча проходила в ночь на 16 октября на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, Джефф Картер и Брайан Раст. У гостей голы на счету Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта.
Россияне Евгений Малкин из «Питтсбурга» и Никита Кучеров из «Тампы» (2) отметились результативными передачами.
Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.