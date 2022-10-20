Лучший старт в карьере и ассистентский хет-трик: как Ничушкин и Тарасенко рвутся в бомбардирскую элиту НХЛ

Валерий Ничушкин двумя результативными действиями помог «Колорадо» отыграться в основное время матча с «Виннипегом» и поднялся на второе и третье места в списках лучших снайперов и бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Владимир Тарасенко отдал три результативные передачи во встрече с «Сиэтлом», но не был включён в тройку звёзд матча, хотя «Сент-Луис» вырвал победу в овертайме. Сергей Бобровский совершил 31 спасение и поучаствовал в победе «Флориды» над «Филадельфией».

Лучший старт Ничушкина в карьере

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь со среды на четверг состоялось всего три матча. Однако в каждом из них обратили на себя внимание россияне.

Шикарно начал новый сезон Валерий Ничушкин. Форвард вновь отличился за «Колорадо», набрав два очка в домашнем матче с «Виннипегом». Хозяева провалили дебют встречи, позволив Сэму Ганье и Нилу Пионку создать комфортный задел. Проблема заключалась в том, что «Джетс» действовали в высочайшем темпе на обеих сторонах площадки, в то время как действующие обладатели Кубка Стэнли предпочитали не форсировать события.

«Они просто были быстрее», — объяснил провал форвард «Колорадо» Микко Рантанен.

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Получив взбучку от главного тренера, «Колорадо» вышел на второй отрезок предельно мобилизованным. Микко Рантанен почти сразу же отыграл одну шайбу, и давление на ворота гостей возросло в разы. И восстановивший преимущество в две шайбы Коул Перфетти нисколько не изменил ситуацию. «Эвеланш» постепенно нащупывали уязвимые места в построения соперника, а затем за две минуты вернулись в игру.

Сначала на 36-й минуте Ничушкин помог Рантанену оформить дубль, доставив шайбу на пятачок: финну не составило труда поразить ворота, оставшись наедине с Коннором Хеллебайком. А затем уже Микко вернул партнёру должок в большинстве, выполнив передачу с фланга на Валерия.

Всё, о чём помышлял «Виннипег» в третьем периоде, — дожить до конца основного времени и заработать хотя бы одно очко. Гости редко выбирались на чужую половину и сподобились всего на пять бросков по поворотам Александра Георгиева. Однако хозяева не сумели дожать соперника, и на 31-й секунде овертайма наступила расплата: Пионк оформил дубль и помог «Виннипегу» одержать сенсационную победу.

«Они действующие чемпионы Кубка Стэнли, естественно, дадут отпор, верно? Они забросили пару шайб, мы совершили несколько ошибок, но думаю, что в третьем периоде мы в целом выступили хорошо», — отметил американец.

За Ничушкина остаётся только порадоваться. Россиянин забросил уже пять шайб в четырёх матчах. Это его лучший старт в карьере в регулярном чемпионате НХЛ. Чаще в новом сезоне отличался только форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (6). В тройке лучших Валерий с восемью очками и в списке бомбардиров. Впереди Артемий Панарин (10) и всё тот же Рантанен (9).

Ассистентский хет-трик Тарасенко

Второй матч в регулярном чемпионате НХЛ проводил «Сент-Луис». Первая игра сезона с «Коламбусом» особых проблем подопечным Крэйга Берюбе не доставила, а роли первых скрипок сыграли Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

Противостояние с «Сиэтлом» оказалось куда более сложным. И всей российской троице отметиться результативными действиями не удалось. Тем не менее они внесли весомый вклад в итоговую победу своей команды. И в первую очередь Тарасенко.

Перед стартовым свистком на вбрасывании в центральном круге произошёл занятный инцидент. Нападающий Джейден Шварц, перешедший в «Кракен» из «Блюз», попросил россиянина не бросать по воротам, а побыть плеймейкером. Владимир улыбнулся, но вызов, похоже, принял. На 12-й минуте он сделал точную передачу на Брэйдена Шенна, а в следующей же атаке поучаствовал в голе Джастина Фолка. «Сент-Луис» забил две шайбы с разницей в 17 секунд и на перерыв ушёл с комфортным преимуществом — 3:1.

Однако во втором периоде «Сиэтл» перестал нарушать правила, отодвинул игру от своих ворот и принялся за дело. Если поначалу Джордан Биннингтон ещё своих партнёров выручал, то после того как игра перевалила экватор, и он оказался бессилен: Райан Донато и Адам Ларссон точными бросками ликвидировали гандикап.

В третьей двадцатиминутке «Блюз» больше отбивались, но делали это не прямолинейно, а с умом. В итоге матч докатился до овертайма, в котором вновь веское слово сказал Тарасенко. Он воспользовался ошибкой защитников за воротами и нашёл передачей Фолка. Тот не промахнулся, а после встречи благодарил россиянина.

«Он опасен. Думаю, это заставляет обращать на него внимание. Влади способен бросать и забивать из любой позиции. Так что каждый раз, когда он получает шайбу, вероятно, создаёт пространство для партнёров и находит для них возможности. Когда речь идёт о таких опасных игроках, соперники должны быть начеку», — приводит слова Фолка ESPN.

Теперь на счету Тарасенко пять очков в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ. Столько же у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который провёл на две встречи больше.

31 сейв Бобровского

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский продолжает спасать свою команду. Предыдущая встреча с «Бостоном» у россиянина не задалась: он пропустил четыре шайбы, и его коллектив проиграл. Поэтому вратарю необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что матч с «Филадельфией» проходил в родных стенах.

Противостояние получилось непростым для хозяев, хотя они и повели с разницей в две шайбы уже на девятой минуте — Картер Вераге оформил дубль и дал понять, что команда настроена решительно. Однако гости оказались не робкого десятка и во втором периоде восстановили паритет. Причём в комбинации, завершившейся голом Джеймса ван Римсдайка, поучаствовал и Иван Проворов.

Когда показалось, что ещё немного и «Пантерз» отдадут игру, на сцену вышел Бобровский. Только за один третий период он отразил 18 бросков по своим воротам (всего за матч — 31), а также дважды не позволил сопернику реализовать большинство. Это во многом и предопределило успех, так как Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт с разницей в 317 секунд организовали два гола.