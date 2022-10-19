The Hockey Writers включил Овечкина в список самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Статус одного из самых талантливых игроков лиги не даёт тебе права спокойно играть. Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.

Он также подчеркнул, что российский форвард проводит сильные силовые приёмы.

Напомним, что 18 октября «Вашингтон» в домашнем матче обыграл «Ванкувер». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Овечкину удалось отметиться двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Вторым стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Третьим — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил физическое состояние Овечкина.