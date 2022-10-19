The Hockey Writers включил Овечкина в список самых «грязных» игроков НХЛ
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«Статус одного из самых талантливых игроков лиги не даёт тебе права спокойно играть. Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.
Он также подчеркнул, что российский форвард проводит сильные силовые приёмы.
Напомним, что 18 октября «Вашингтон» в домашнем матче обыграл «Ванкувер». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.
Овечкину удалось отметиться двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Вторым стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Третьим — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил физическое состояние Овечкина.