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The Hockey Writers включил Овечкина в список самых «грязных» игроков НХЛ

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Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
The Hockey Writers включил Овечкина в список самых «грязных» игроков НХЛ
  • AP
  • © Jess Rapfogel

«Статус одного из самых талантливых игроков лиги не даёт тебе права спокойно играть. Овечкин — возможно, лучший снайпер в истории НХЛ — в прошлом был хоккеистом со склонностями к грязной игре», — приводит слова Хелфрика The Hockey Writers.

Он также подчеркнул, что российский форвард проводит сильные силовые приёмы.

Напомним, что 18 октября «Вашингтон» в домашнем матче обыграл «Ванкувер». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Овечкину удалось отметиться двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Вторым стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Третьим — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил физическое состояние Овечкина.

 

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