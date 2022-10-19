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Фетисов: побить рекорд Гретцки для Овечкина — миссия, а не цель

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил физическое состояние российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Фетисов: побить рекорд Гретцки для Овечкина — миссия, а не цель
  • AP
  • © Nick Wass

«Все за него переживаем, болеем. У него всё хорошо с формой. Побить рекорд Гретцки для него — миссия, а не цель! Этот рекорд Гретцки был незыблем. Думаю, что Саша будет делать всё, чтобы добиться этого результата», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 октября «Вашингтон» в домашнем матче обыграл «Ванкувер». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Овечкину удалось отметиться двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Вторым стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Третьим — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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