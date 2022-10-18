Губерниев: Овечкин в полном порядке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Овечкин в полном порядке. Он продолжает преследовать Гретцки. Александр показывает феноменальный уровень. Верю, что он будет играть на таком уровне ещё несколько сезонов», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск. Третий — российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру Овечкина.