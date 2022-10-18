Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон
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«Рад, что Александр смог отличиться в этом сезоне. Долго не забивал? Главное — показать своё мастерство в течение всего сезона. Он хорошо начал этот сезон», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.
Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.
Ранее Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».