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Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон
  • AP
  • © Jess Rapfogel

«Рад, что Александр смог отличиться в этом сезоне. Долго не забивал? Главное — показать своё мастерство в течение всего сезона. Он хорошо начал этот сезон», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Ранее Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».

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