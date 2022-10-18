Быков: Овечкин хорошо начал этот сезон

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Рад, что Александр смог отличиться в этом сезоне. Долго не забивал? Главное — показать своё мастерство в течение всего сезона. Он хорошо начал этот сезон», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

Ранее Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».