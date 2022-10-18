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Овечкин о матче с «Ванкувером»: мы всегда можем отыграться и победить

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».
Овечкин о матче с «Ванкувером»: мы всегда можем отыграться и победить
  • AP
  • © Jess Rapfogel

«Мы были очень разозлены тем, что случилось во втором периоде. Думаю, всем видно, на что мы способны, когда играем правильно. Вне зависимости от счёта мы всегда можем отыграться и победить», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

В составе «Ванкувера» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третий.

 

 

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