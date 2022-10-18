Овечкин о матче с «Ванкувером»: мы всегда можем отыграться и победить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу команды над «Ванкувер Кэнакс».

«Мы были очень разозлены тем, что случилось во втором периоде. Думаю, всем видно, на что мы способны, когда играем правильно. Вне зависимости от счёта мы всегда можем отыграться и победить», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.

В составе «Ванкувера» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третий.