Овечкин о матче с «Ванкувером»: мы всегда можем отыграться и победить
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«Мы были очень разозлены тем, что случилось во втором периоде. Думаю, всем видно, на что мы способны, когда играем правильно. Вне зависимости от счёта мы всегда можем отыграться и победить», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 6:4.
Российский нападающий победителей Александр Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и двумя результативными передачами. Его соотечественник Евгений Кузнецов сделал три ассиста.
В составе «Ванкувера» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — третий.