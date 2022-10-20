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31 сейв Бобровского помог «Флориде» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе (США) и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Картер Вераге (2), Рудольф Балцерс и Джош Махура. У гостей голы на счету Ника Силера, Джеймса ван Римсдайка и Трэвиса Конечны.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 31 сейв. Его соотечественник, защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч НХЛ.

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