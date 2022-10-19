Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, соответствующее решение принял департамент безопасности игроков, рассмотрев эпизод встречи регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Ванкувером Кэнакс» (6:4).

Напомним, во втором периоде Кузнецов получил две минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты нападающего удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».