Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза
- AP
- © Jess Rapfogel
Как сообщает официальный сайт НХЛ, соответствующее решение принял департамент безопасности игроков, рассмотрев эпизод встречи регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Ванкувером Кэнакс» (6:4).
Напомним, во втором периоде Кузнецов получил две минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.
По условиям коллективного соглашения, из зарплаты нападающего удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».