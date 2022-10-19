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Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза
  • AP
  • © Jess Rapfogel

Как сообщает официальный сайт НХЛ, соответствующее решение принял департамент безопасности игроков, рассмотрев эпизод встречи регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Ванкувером Кэнакс» (6:4).

Напомним, во втором периоде Кузнецов получил две минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты нападающего удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».

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