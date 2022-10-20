Американский журналист считает, что Овечкин забросит 45 шайб в этом сезоне

Американский журналист Дэн Розен считает, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 45 шайб в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкину сейчас 37, и я думаю, что он забросит 45 шайб — это правильное число», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ с 782 голами.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ.