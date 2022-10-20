Американский журналист считает, что Овечкин забросит 45 шайб в этом сезоне
- AP
«Овечкину сейчас 37, и я думаю, что он забросит 45 шайб — это правильное число», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
37-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.
Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ с 782 голами.
Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ.