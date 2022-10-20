Ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
Встреча проходила на «Климат Пледж Арене» в Сиэтле (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Джастин Фолк (2). У хозяев голы на счету Уильяма Боргена, Райана Донато и Адама Ларссона.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил ассистентский хет-трик.
Ранее сообщалось, что гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом».