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Ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Климат Пледж Арене» в Сиэтле (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Джастин Фолк (2). У хозяев голы на счету Уильяма Боргена, Райана Донато и Адама Ларссона.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил ассистентский хет-трик.

Ранее сообщалось, что гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом».

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