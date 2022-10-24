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Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Я просто не связываю это с рекламой военной операции, которая благодаря многим лигам в мире (например, НХЛ, WTA, ATP) затягивается и будет стоить ещё много человеческих жизней», — написал Гашек в соцсетях.

Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. 23 октября чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее в Швеции заявили, что вся Европа выступила против участия России в Кубке мира по хоккею.

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