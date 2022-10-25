Овечкин поделился эмоциями от исторического гола в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Он вышел на второе место в истории НХЛ по количеству победных шайб (122). По этому показателю он обошёл Горди Хоу (121). Рекордсменом является Яромир Ягр (135).

«Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти этих легенд… Это довольно крутой момент», — сказал после матча Овечкин.

Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Ранее Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 шайб.