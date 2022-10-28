Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ
В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, он достиг отметки в 50 очков, набранных за карьеру в НХЛ при игре с численным преимуществом. Для этого ему понадобилось 143 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (186 матчей).
Встреча в Оттаве на льду арены «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:2.
Ранее Питер Дебур прокомментировал игру Александра Овечкина перед матчем «Далласа» и «Вашингтона».