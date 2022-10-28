Узнать больше

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в гостях одержал победу над «Оттава Сенаторз».

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, он достиг отметки в 50 очков, набранных за карьеру в НХЛ при игре с численным преимуществом. Для этого ему понадобилось 143 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (186 матчей).

Встреча в Оттаве на льду арены «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:2.

Ранее Питер Дебур прокомментировал игру Александра Овечкина перед матчем «Далласа» и «Вашингтона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить