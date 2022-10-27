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Дебур прокомментировал игру Овечкина перед матчем «Далласа» и «Вашингтона»

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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мы говорим об Овечкине и его броске в одно касание, но посмотрите на его работу при игре «пять на пять». Это намного больше. Голы — это конечный результат», — цитирует Дебура журналист Бен Рэби в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли не просто так.

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

«Даллас» сыграет с «Вашингтоном» с 27 на 28 октября. Начало матча — в 03:30 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.

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