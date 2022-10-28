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Михеев стал первой звездой матча с «Сиэтлом», Кузьменко — третий

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» на выезде одержал победу над «Сиэтл Кракен».
Михеев стал первой звездой матча с «Сиэтлом», Кузьменко — третий
  • AP

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Илья Михеев. Он был признан первой звездой матча.

Его соотечественник Андрей Кузьменко забил шайбу и сделал результативный пас. Он стал третьей звездой игры. Второй — Джаред Макканн, забивший один гол.

Встреча в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж Арена» завершилась со счётом 5:4. Таким образом, «Ванкувер» впервые в сезоне обыграл соперников.

Ранее сообщалось, что «Даллас» всухую обыграл «Вашингтон».

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