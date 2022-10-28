Михеев стал первой звездой матча с «Сиэтлом», Кузьменко — третий
- AP
Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Илья Михеев. Он был признан первой звездой матча.
Его соотечественник Андрей Кузьменко забил шайбу и сделал результативный пас. Он стал третьей звездой игры. Второй — Джаред Макканн, забивший один гол.
Встреча в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж Арена» завершилась со счётом 5:4. Таким образом, «Ванкувер» впервые в сезоне обыграл соперников.
Ранее сообщалось, что «Даллас» всухую обыграл «Вашингтон».