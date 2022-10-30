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33 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
33 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
  • AP

Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «Айлендерс».

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Ноа Добсон (29-я минута), Зак Паризе (43-я), Скотт Мейфилд (50-я), Энтони Бовиллье (50-я) и Брок Нельсон (58-я). У «Колорадо» отличились Эван Родригес (20-я, 28-я), Микко Рантанен (27-я), Алекс Ньюхук (59-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 33 из 37 бросков.

Ранее гол Кучерова помог «Тампе» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

 

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