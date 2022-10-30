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Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Тампа-Бей Лайнтинг» обыграл в гостях «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • AP

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Лайтнинг».

В составе «Тампы» шайбы забросили Виктор Хедман (первая минута), Росс Колтон (39-я), Алекс Киллорн (39-я), Никита Кучеров (59-я). У «Сан-Хосе» отличились Эрик Карлссон (первая, 44-я), Нико Штурм (25-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 23 сейва в матче.

«Тампа» с десятью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на 14 позиции с шестью очками в Западном дивизионе.

Ранее гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения с «Детройтом» в матче НХЛ.

 

 

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