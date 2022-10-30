Гол Овечкина в пустые ворота помог «Вашингтону» разгромить «Нэшвилл»
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Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Вашингтона».
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бен Малекстин (32-я минута), Алексей Протас (46-я), Александр Овечкин (58-я).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.
«Вашингтон» с десятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» с семью баллами занимает 11-е место в Западном дивизионе.
Ранее «Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ.