Гол Овечкина в пустые ворота помог «Вашингтону» разгромить «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Вашингтона».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бен Малекстин (32-я минута), Алексей Протас (46-я), Александр Овечкин (58-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» с десятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» с семью баллами занимает 11-е место в Западном дивизионе.

Ранее «Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ.