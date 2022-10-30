«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» уступил в гостях «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сиэтла».

В составе «Кракена» шайбы забросили Джордан Эберле (31-я минута), Морган Гики (39-я), Джейден Шварц (59-я). У «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (30-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Питтсбург» с девятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» располагается на шестой позиции с десятью очками в Западном дивизионе.

Ранее пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ.