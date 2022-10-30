Узнать больше

«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» уступил в гостях «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ
  • AP

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сиэтла».

В составе «Кракена» шайбы забросили Джордан Эберле (31-я минута), Морган Гики (39-я), Джейден Шварц (59-я). У «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (30-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Питтсбург» с девятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» располагается на шестой позиции с десятью очками в Западном дивизионе.

Ранее пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить