«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу» в матче НХЛ
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Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сиэтла».
В составе «Кракена» шайбы забросили Джордан Эберле (31-я минута), Морган Гики (39-я), Джейден Шварц (59-я). У «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (30-я).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
«Питтсбург» с девятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» располагается на шестой позиции с десятью очками в Западном дивизионе.
Ранее пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ.