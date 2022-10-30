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Пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу синерубашечников.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер (9-я минута), Винсент Трочек (21-я, 54-я), Мика Зибанежад (35-я), Зак Джонс (52-я) и Жюльен Готье (52-я). У «Далласа» отличились Мэйсон Марчмент (2-я), Роопе Хинц (22-я) и Джейсон Робертсон (39-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей.

«Рейнджерс» с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Даллас» лидирует в Центральном дивизионе с 11 очками.

Ранее сообщалось, что шатаут Ильи Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс».



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