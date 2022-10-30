Овечкин обошёл Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанёс поражение «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для Овечкина эта встреча стала 1283-й в лиге. Российский форвард обошёл по этому показателю канадца Фила Эспозито, который занимает 73-е место в истории НХЛ (1282), и сравнялся с Кеном Данейко (1283).

Рекорд принадлежит канадцу Патрику Марло, который за свою карьеру принял участие в 1779 матчах.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «Вашингтона».

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бен Малекстин (32-я минута), Алексей Протас (46-я), Александр Овечкин (58-я).

Ранее российский нападающий Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесота Уайлд» в НХЛ.