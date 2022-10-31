Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин забил шайбу и сделал две передачи в матче с «Аризоной» (3:2). Он в десяти матчах нынешнего сезона НХЛ набрал 16 очков (5 + 11).

Второй звездой дня был признан форвард «Анахайма» Тревор Зеграс, который оформил хет-трик в игре с «Торонто» (4:3).

Третья звезда — нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди, у которого два гола в матче с «Чикаго» (4:3).

Ранее Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравшим три очка в день рождения.