Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Россиянин забил шайбу и сделал две передачи в матче с «Аризоной» (3:2). Он в десяти матчах нынешнего сезона НХЛ набрал 16 очков (5 + 11).
Второй звездой дня был признан форвард «Анахайма» Тревор Зеграс, который оформил хет-трик в игре с «Торонто» (4:3).
Третья звезда — нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди, у которого два гола в матче с «Чикаго» (4:3).
Ранее Панарин стал третьим игроком «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравшим три очка в день рождения.