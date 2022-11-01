Овечкин сократил отставание от Хоу в списке снайперов НХЛ до 16 шайб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду по буллитам одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе столичной команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 785 заброшенных шайб.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.