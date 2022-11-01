Узнать больше

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке снайперов НХЛ до 16 шайб

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду по буллитам одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе столичной команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 785 заброшенных шайб.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить