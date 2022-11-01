Овечкин сократил отставание от Хоу в списке снайперов НХЛ до 16 шайб
Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе столичной команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 785 заброшенных шайб.
Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
Ранее Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.