Овечкину осталось забить один гол, чтобы повторить рекорд НХЛ по голам за один клуб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём льду по буллитам одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

В составе столичной команды голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 785 заброшенных шайб. Он сократил отставание до рекорда Горди Хоу по количеству голов за один клуб. В активе канадца 786 шайб за «Детройт Ред Уингз».

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Ранее Андрей Свечников в матче с «Вашингтоном» забросил восьмую шайбу в сезоне.