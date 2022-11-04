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Кузьменко признан первой звездой игрового дня НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» на своём льду нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кузьменко признан первой звездой игрового дня НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Ben Nelms/Keystone Press Agency

Игра завершилась со счётом 8:5 в пользу команды из Канады. В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Андрей Кузьменко (46-я, 55-я, 57-я минуты). Россиянин также записал на свой счёт результативную передачу. 26-летний воспитанник московского ЦСКА был признан первой звездой дня.

Второй звездой стал Кайл Коннор из «Виннипега», третьей — игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли.

Кузьменко проводит дебютный сезон в НХЛ. Россиянин перешёл в «Ванкувер» летом 2022 года. В сезоне-2021/22 нападающий выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого провёл 45 матчей и набрал 53 (20 + 33) очка.

Ранее гол и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ.

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