Гол и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко, а также Таннер Пирсон, Бо Хорват (2) и Джей Ти Миллер. У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Рикард Раккель с передачи российского форварда Евгения Малкина.

Также Кузьменко отметился результативной передачей. Ещё две результативные передачи на счету его одноклубника и соотечественника, нападающего Ильи Михеева.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче НХЛ.