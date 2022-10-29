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Передача Романова помогла «Айлендерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон (2), Оливер Вальстрём, Мэтт Мартин, Джош Бейли и Зак Паризе. У «Каролины» голы на счету Мартина Нечаса и Брента Бёрнса.

Российский защитник «Нью-Йорка» Александр Романов отметился результативной передачей. Его одноклубник вратарь Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.

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