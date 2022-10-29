«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и уступил «Бостону» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 0:4.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик, Чарли Койл, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк.

Отметим, что российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов остался в запасе. 23-летний россиянин вышел на третий период и не пропустил, совершив шесть спасений. Напомним, в предыдущей игре «Коламбус» проиграл «Аризоне» (3:6). Тарасов пропустил четыре шайбы к концу второго периода и при счёте 0:4 был заменён.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.