Узнать больше

«Коламбус» пропустил четыре шайбы без Тарасова и уступил «Бостону» в НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США) и завершилась со счётом 0:4.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Мэтт Грызлик, Чарли Койл, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк.

Отметим, что российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов остался в запасе. 23-летний россиянин вышел на третий период и не пропустил, совершив шесть спасений. Напомним, в предыдущей игре «Коламбус» проиграл «Аризоне» (3:6). Тарасов пропустил четыре шайбы к концу второго периода и при счёте 0:4 был заменён.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить