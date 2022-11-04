Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Городе моторов завершилась со счётом 3:1 в пользу «Уингз».

В составе «Детройта» шайбы забросили Лукас Рэймонд (35-я минута), Эндрю Копп (57-я) и Дилан Ларкин (60-я). У «Вашингтона» отличился Александр Овечкин (28-я). Его одноклубник Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

«Уингз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Кэпиталз» — 11-е.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Илья Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».