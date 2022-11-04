Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Городе моторов завершилась со счётом 3:1 в пользу «Уингз».

Единственную шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин. Этот гол стал 786-й для российского форварда в составе «Вашингтона». 37-летний капитан «Кэпиталз» сравнялся по этому показателю с Горди Хоу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Илья Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».