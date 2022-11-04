Овечкин — о рекорде Хоу по голам за один клуб НХЛ: это большое достижение для меня

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Очевидно, это большое достижение. Я провёл всю карьеру в «Вашингтоне», и для меня очень круто и важно повторить достижение такого легендарного игрока, как Горди Хоу», — цитирует Овечкина журналистка The Athletic Саманта Пэлл в Twitter.

«Вашингтон» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного НХЛ со счётом 3:1.

Единственную шайбу у столичной команды забросил Овечкин. Этот гол стал 786-й для российского форварда в составе «Вашингтона». 37-летний капитан «Кэпиталз» сравнялся по этому показателю с Горди Хоу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.

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