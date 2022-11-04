«Тампа» проиграла по буллитам «Каролине», Василевский отразил 52 броска
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Игра завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:3.
В составе «Каролины» шайбы забросили Сет Джарвис (9-я минута), Мартин Нечас (35-я) и Брэди Шей (54-я). Победный буллит реализовал Себастьян Ахо. У «Тампы» отличились Росс Колтон (26-я), Ник Пол (30-я) и Никита Кучеров (39-я).
В активе защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва одна результативная передача. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 52 броска.
Ранее сообщалось, что 23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».