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«Тампа» проиграла по буллитам «Каролине», Василевский отразил 52 броска

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
«Тампа» проиграла по буллитам «Каролине», Василевский отразил 52 броска
  • AP

Игра завершилась победой «Харрикейнз» со счётом 4:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили Сет Джарвис (9-я минута), Мартин Нечас (35-я) и Брэди Шей (54-я). Победный буллит реализовал Себастьян Ахо. У «Тампы» отличились Росс Колтон (26-я), Ник Пол (30-я) и Никита Кучеров (39-я).

В активе защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва одна результативная передача. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 52 броска.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».

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