«Тампа» проиграла по буллитам «Каролине», Василевский отразил 52 броска

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

AP