Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 400 голов на выезде
- AP
Игра в Городе моторов завершилась со счётом 3:1 в пользу «Уингз». Единственную шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин.
Теперь в активе капитана «Вашингтона» 400 заброшенных шайб в гостевых матчах, что является вторым результатом в истории НХЛ. Рекордсмен лиги по данному показателю — Уэйн Гретцки (402).
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ.