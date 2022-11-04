Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметки в 400 голов на выезде

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Городе моторов завершилась со счётом 3:1 в пользу «Уингз». Единственную шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин.

Теперь в активе капитана «Вашингтона» 400 заброшенных шайб в гостевых матчах, что является вторым результатом в истории НХЛ. Рекордсмен лиги по данному показателю — Уэйн Гретцки (402).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ.