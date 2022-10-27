Безумные концовки: «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, а «Тоттенхэму» не засчитали гол на 95-й минуте

«Атлетико» не сумел реализовать назначенный после финального свистка пенальти в матче с «Байером» и лишился шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Барселона» проиграла «Баварии» в шестой раз подряд. Мохаммед Салах помог «Ливерпулю» разгромить «Аякс» и вышел на первое место в гонке бомбардиров, а Джованни Симеоне отметился дублем во встрече с «Рейнджерс». «Тоттенхэм» не смог взять верх над «Спортингом» из-за решения арбитра отменить гол Гарри Кейна в компенсированное время, а «Порту» нанёс первое поражение «Брюгге» на групповом этапе турнира.

Вылет «Барселоны»

На родной «Камп Ноу» футболисты «Барселоны» выходили в подавленном настроении. К этому моменту в Милане «Интер» уже отправил в ворота «Виктории» четыре безответных мяча и гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов, второй год подряд оставив каталонцев за бортом плей-офф. Таким образом, единственной задачей каталонцев было не ударить в грязь лицом и постараться прервать безвыигрышную серию в противостоянии с «Баварией», которая к этому моменту насчитывала уже пять матчей.

Однако в этот вечер «Барселоне» было не суждено вырвать даже ничью. Уже к 31-й минуте хозяева позволили отличиться Садио Мане и Эрику Шупо-Мотингу, а уже в компенсированное к основному времени матча пропустили и в третий раз. После розыгрыша углового расторопнее всех оказался Бенжамен Павар и установил окончательный счёт. Причём во всех трёх случаях ассистентом выступил Серж Гнабри, благодаря чему оформил уникальное достижение. Ранее в Лиге чемпионов никому не удавалось отмечаться тремя результативными передачами в противостояниях с блауграна. Подопечные Хави Эрнандеса ничего не смогли противопоставить сопернику и наиграли всего на 0,54 ожидаемого гола, отправившись в раздевалку под оглушительный гул местных фанатов.

Невезение «Атлетико»

Не сумел квалифицироваться в плей-офф турнира и ещё один испанский коллектив. Для сохранения шансов на продолжение борьбы за путёвку подопечным Диего Симеоне было необходимо брать верх над «Байером» на своём поле, но с первых минут всё пошло не по их плану. По ходу встречи «Атлетико» дважды оказывался в роли догоняющего, но оба раза отыгрывался — и не без участия Янника Феррейры Карраско. Сначала бельгиец получил передачу от Антуана Гризманна и неотразимо пробил из-за пределов штрафной, а затем выкатил пас под удар Родриго де Паулю.

Вплоть до самого конца матча хозяева штурмовали ворота гостей и в общей сложности больше 20 раз побеспокоили вратаря оппонентов, но заставить сдаться Лукаша Градецки не могли. На шестой компенсированной минуте «матрасники» заработали угловой и всей командой устремились в штрафную противника, но удача вновь отвернулась от них. Подача не нашла адресата, мяч ушёл за лицевую, а главный арбитр Клеман Тюрпен дал свисток об окончании встречи. Но сразу после этого получил сигнал от ассистента, указывавшего на нарушение правил со стороны футболистов «Байера». После просмотра видеоповтора он подтвердил, что Одилон Коссуну сыграл рукой, и принял беспрецедентное решение. Матч был возобновлён, а «Атлетико» получил право на пенальти.

Однако удача и тут отвернулась от мадридцев. К точке подошёл Карраско, но попал прямо в Градецки Не преуспели и подоспевшие на добивание Сауль и Рейнилду. Первый угодил в перекладину, а второй — в Янника, который преградил путь мячу. «Атлетико» упустил шанс побороться за путёвку в 1/8 финала и вместе с «Барселоной» и «Севильей» поставил своего рода антирекорд. С момента изменения формата Лиги чемпионов в 2003 году представительство Испании в плей-офф ни разу не ограничивалось одной командой. Правда, если каталонцы уже гарантировали себе место в Лиге Европы, то подопечным Симеоне ещё придётся побороться за него с «Байером».

Первое поражение «Брюгге»

В этом плане медвежью услугу мадридцам оказал «Брюгге». В первых четырёх турах бельгийцы не проиграли ни разу и заблаговременно гарантировали себе участие в весенней части соревнований. Поэтому к домашнему противостоянию с «Порту» подходили немотивированными. И это мгновенно отразилось на результате. В период с 33-й по 70-ю минуту гости забили четыре безответных мяча, сняв все вопросы о победителе. Правда, в дебюте второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но чудо сотворил Диогу Кошта, отразивший два пенальти за две минуты. В эпизоде с ударом Ханса Ванакена голкипер преждевременно сдвинулся с линии, вследствие чего хозяева получили ещё одну попытку реализовать 11-метровый, но португалец перехитрил и Ноа Ланга тоже. Таким образом, «драконы» набрали девять очков и не только оторвались от «Атлетико» и «Байера», но и вернулись в борьбу за первую строчку в группе B.

Помимо Кошты, успеху поспособствовал Мехди Тареми. В двух предыдущих встречах иранец принимал участие минимум в двух результативных атаках коллектива, не стал делать исключение и на этот раз. Форвард вновь отметился дублем и с четырьмя голами вышел на пятое место в гонке бомбардиров турнира. Опережают его лишь Роберт Левандовски с Эрлингом Холландом (оба — по пять), а также Килиан Мбаппе с Мохаммедом Салахом (оба — по шесть).

Разгромные победы «Наполи» и «Ливерпуля»

Примечательно, что благодаря этому точному удару египтянин не только вышел на первую строчку в споре голеадоров, но и вывел «Ливерпуль» в плей-офф. На протяжении всего первого тайма «Аякс» имел множество шансов отличиться, но Алисон Бекер отказался пропускать в своём юбилейном, 200-м матче за красных. Гости пережили шторм, а потом за дело взялись полевые футболисты. Салах сбил атакующий порыв соперников, а окончательно их деморализовали мячи Дарвина Нуньеса и Харви Эллиотта. Причём они были забиты с разницей в три минуты.

Пятую победу подряд одержал «Наполи», с таким же счётом разгромивший на своём поле «Рейнджерс» — 3:0. А главным действующий лицом стал Джованни Симеоне. Нападающий оформил дубль за пять минут и стал вторым аргентинцем в истории, отличившимся четырьмя голами в четырёх первых встречах турнира. Ранее такое удавалось лишь его отцу — Диего. В итоге борьбы не получилось, а эффектную точку в концовке поставил защитник Лео Эстигор. Норвежец здорово проявил себя при розыгрыше углового и неотразимо пробил головой.

Отменённый гол Кейна и поражение «Марселя»

Если в группе A уже определились оба участника первого раунда плей-офф, то в квартете D интрига сохранится до последнего тура. Причём шанс на продолжение борьбы в турнире будет у всех четырёх команд. После пяти матчей разрыв между идущим первым «Тоттенхэмом» и замыкающим таблицу «Марселем» составляет лишь два очка. И во многом виной тому колено Гарри Кейна.

В основное время «Тоттенхэм» и «Спортинг» отличились по разу, хотя у гостей и было достаточно возможностей второй раз застать врасплох Уго Льориса. Но на пятой компенсированной минуте Кейн откликнулся на скидку Эмерсона и «расстрелял» вратаря соперника из вратарской. Однако радость хозяев была преждевременной. После просмотра видеоповтора главный арбитр отменил взятие ворот, заметив, что колено нападающего было ближе к лицевой линии, чем мяч. «Шпоры» были вынуждены довольствоваться ничьей, а разгневанный таким исходом Антонио Конте накричал на судью и получил красную карточку.

В свою очередь, «Марсель» не смог продлить свою победную серию и уступил «Айнтрахту» на «Дойче Банк Арене». На точный удар Даити Камады провансальцы ответили голом Маттео Гёндузи, но последнее слово осталось за «орлами». Уже спустя пять минут Рандаль Коло Муани воспользовался неразберихой в обороне оппонента и помог своей команде второй раз обыграть коллектив из Франции.