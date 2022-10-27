Нагельсман: наша победа над «Барселоной» придаёт ещё больше энергии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над «Барселоной» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша сегодняшняя победа придаёт нам ещё больше энергии. Мы были действительно сильны. «Барселона», вероятно, не ожидала от нас такой смелости. Однако ты должен проявлять храбрость, когда играешь на выезде с такой командой», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».

По его словам, команда забила два прекрасных гола и отлично сыграла в защите.

Игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила в 12 матче подряд на групповом этапе ЛЧ и продлила рекордную серию.