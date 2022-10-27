«Бавария» победила в 12 матче подряд на групповом этапе ЛЧ и продлила рекордную серию

Мюнхенская «Бавария» увеличила серию из выигранных матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Обыграв «Барселону» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, «Бавария» продлила рекордную серию из побед в матчах на групповом этапе. Мюнхенский клуб не теряет очки с декабря 2020 года.

В прошлом сезоне «Бавария» одержала шесть побед на групповом этапе, в нынешнем — пять из пяти.

Игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место.

Ранее сообщалось, что арбитр назначил пенальти после финального свистка в матче ЛЧ между «Атлетико» и «Байером».