Арбитр назначил пенальти после финального свистка в матче «Атлетико» — «Байер»

Судья Клеман Тюрпен назначил пенальти после финального свистка в матче между «Атлетико» и «Байером» пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:2.

На шестой компенсированной минуте к основному времени матча «Атлетико» Янник Феррейра Карраско исполнил угловой у ворот «Байера», но не сумел поразить ворота соперника, после чего главный арбитр встречи Клеман Тюрпен дал финальный свисток. Однако после этого судье поступил сигнал от видеоассистента о возможном нарушении правил в штрафной немецкой команды. После просмотра повтора тот подтвердил опасения помощника, возобновил игру и дал мадридцам исполнить 11-метровый.



Подошедший к мячу Янник Феррейра Карраско не смог переиграть Лукаша Градецки, подоспевший на добивание Сауль пробил в перекладину, а Рейнилду Мандава попал мячом в бельгийца, после чего тот ушёл за пределы поля. Лишь после этого Тюрпен вновь дал свисток об окончании матча.

«Атлетико» с пятью очками занимает третье место в таблице группы B. «Байер» (четыре) расположился на четвёртой строчке.

Ранее «Айнтрахт» на своём поле одержал победу над «Марселем» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.