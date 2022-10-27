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Арбитр назначил пенальти после финального свистка в матче «Атлетико» — «Байер»

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Судья Клеман Тюрпен назначил пенальти после финального свистка в матче между «Атлетико» и «Байером» пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:2. 

На шестой компенсированной минуте к основному времени матча «Атлетико» Янник Феррейра Карраско исполнил угловой у ворот «Байера», но не сумел поразить ворота соперника, после чего главный арбитр встречи Клеман Тюрпен дал финальный свисток. Однако после этого судье поступил сигнал от видеоассистента о возможном нарушении правил в штрафной немецкой команды. После просмотра повтора тот подтвердил опасения помощника, возобновил игру и дал мадридцам исполнить 11-метровый.

Подошедший к мячу Янник Феррейра Карраско не смог переиграть Лукаша Градецки, подоспевший на добивание Сауль пробил в перекладину, а Рейнилду Мандава попал мячом в бельгийца, после чего тот ушёл за пределы поля. Лишь после этого Тюрпен вновь дал свисток об окончании матча.

«Атлетико» с пятью очками занимает третье место в таблице группы B. «Байер» (четыре) расположился на четвёртой строчке.

Ранее «Айнтрахт» на своём поле одержал победу над «Марселем» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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