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Симеоне: концовка игры с «Байером» отражает то, как мы выступали в этой Лиге чемпионов

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Байером».

«Концовка матча отражает то, как мы выступали в этой Лиге чемпионов. Пенальти, попадание в перекладину, попадание в Карраско... Примерно так и выглядела наша кампания», — цитирует Симеоне Marca.

По его словам, игроки отдали все силы на поле. При этом Симеоне отметил, что даже в тяжёлое время нужно искать что-то хорошее.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:2.

В составе «Байера» мячи забили Мусса Диаби (9-я минута) и Каллум Хадсон-Одои (29-я). У «Атлетико» отличились Янник Карраско (22-я) и Родриго Де Пауль (50-я).

«Атлетико» с пятью очками занимает третье место в таблице группы B. «Байер» (четыре) расположился на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что судья Клеман Тюрпен назначил пенальти после финального свистка в матче между «Атлетико» и «Байером».

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