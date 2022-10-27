Симеоне: концовка игры с «Байером» отражает то, как мы выступали в этой Лиге чемпионов
«Концовка матча отражает то, как мы выступали в этой Лиге чемпионов. Пенальти, попадание в перекладину, попадание в Карраско... Примерно так и выглядела наша кампания», — цитирует Симеоне Marca.
По его словам, игроки отдали все силы на поле. При этом Симеоне отметил, что даже в тяжёлое время нужно искать что-то хорошее.
Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:2.
В составе «Байера» мячи забили Мусса Диаби (9-я минута) и Каллум Хадсон-Одои (29-я). У «Атлетико» отличились Янник Карраско (22-я) и Родриго Де Пауль (50-я).
«Атлетико» с пятью очками занимает третье место в таблице группы B. «Байер» (четыре) расположился на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что судья Клеман Тюрпен назначил пенальти после финального свистка в матче между «Атлетико» и «Байером».