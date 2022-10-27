Лапорта — о поражении от «Баварии»: чуда не произошло

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился эмоциями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Чуда не произошло, но в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики в мире. Мы должны двигаться дальше, мы продолжаем бороться в чемпионате Испании», — цитирует Лапорту журналист Хорди Бланко в своих социальных сетях.

По его словам, команда сосредоточится на других турнирах. При этом Лапорта отметил, что «Барселона» способна прибавлять.

Игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».