Хави: «Бавария» была очень хороша, действовала интенсивнее и была гораздо лучше нас

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Мы сегодня не боролись как следует, не соответствовали уровню соперника. «Бавария» была очень хороша, гораздо лучше нас, действовала куда интенсивнее. Я уверен, что вылет, о котором мы узнали перед матчем, повлиял на наше состояние», — цитирует Хави Marca.

По его словам, «Барселона» попала в очень сложную группу. При этом Хави отметил, что сине-гранатовые будут продолжать бороться за все оставшиеся трофеи в нынешнем сезоне.

Игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Байер» не выявили победителя в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.