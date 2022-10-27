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«Реал» — единственный клуб из Испании, который сыграет в плей-офф ЛЧ

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Мадридский «Реал» является единственным испанским клубом, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Мадридский «Реал» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Испанская команда с десятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице группы H. На втором месте располагается «Лейпциг» с девятью баллами, третьим идёт «Шахтёр» с шестью очками.

Другие испанские клубы потеряли шансы на выход в плей-офф. «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» не смогут подняться в таблице выше третьего места.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Байер» не выявили победителя в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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