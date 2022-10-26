«Цель — стать лучшим бойцом в мире»: Махачев привёз завоёванный пояс UFC в Махачкалу

Ислам Махачев вернулся на родину с чемпионским поясом UFC после победы в Абу-Даби над Чарльзом Оливейрой. В аэропорту Махачкалы его ждали родные и близкие, а также множество болельщиков. Спортсмен признался, что в ближайшие две недели хочет отдохнуть от тренировок. При этом он не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь россиянин постарается стать лучшим бойцом в мире, заняв первое место в сводном рейтинге UFC, а также повторить путь Хабиба Нурмагомедова.

Махачев прилетел в Дагестан с чемпионским поясом UFC

Боец Ислам Махачев, завоевавший на турнире UFC 280 в Абу-Даби чемпионский пояс в лёгком весе, вернулся домой в Дагестан. В аэропорту его встречала большая делегация. Помимо родных и близких, поздравить спортсмена приехали глава региона Сергей Меликов и министр спорта республики Сажид Сажидов.

После короткой официальной части россиянин вышел пообщаться с журналистами. Махачев признался, что в ближайшее время планирует побыть с семьёй и друзьями, поскольку поединок с Чарльзом Оливейрой отнял много сил — как физических, так и моральных.

«Нормально себя чувствую. Выспался. В первую очередь теперь хочу хорошо отдохнуть. К бою я долго готовился. За три месяца до поединка уехал на сборы в горы — здесь, в Дагестане. И планирую в ближайшие две недели хотя бы чуть-чуть отойти от тренировок», — сказал боец.

По словам Ислама, в данный момент он испытывает чувство удовлетворения, поскольку смог добиться своей цели и завоевать чемпионский пояс. Спортсмен ещё раз вспомнил отца Хабиба Нурмагомедова, которому посвятил свою победу над Оливейрой.

«Получается всё, что я делал на протяжении многих лет, с самого детства, — не просто так. Думаю, Абдулманап был бы доволен моим результатом. Всю жизнь он говорил, что я стану чемпионом, надо только тренироваться. И я слушал его и продолжал заниматься», — объяснил Махачев.

При этом он не планирует останавливаться на достигнутом и хочет добиться не менее впечатляющей карьеры, чем у Хабиба Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC входит в команду Ислама и помогает ему при подготовке к боям.

«Мы с ним из одной школы, всегда вместе занимались. У нас был один тренер. Из-за этого нас часто сравнивают. Я всегда говорил, во всех интервью, что мне это нравится. Нурмагомедов — великий чемпион, у него очень успешная, длинная карьера, он побил хороших соперников. Я планирую пойти по его стопам. Завоевать пояс не так тяжело, как его сохранить, так что постараюсь его достойно защищать. Меня сейчас поставили в рейтинге лучших бойцов на третье место. Теперь есть новая цель — стать лучшим в мире», — добавил Махачев.

Интересно, что уверенность в своих силах пришла к Исламу не сразу — только когда боец подписал контракт с UFC и начал участвовать в спаррингах с топовыми спортсменами в Америке.

«Увидел, что они обычные люди. В них нет ничего особенного, и я могу любого из них победить. У меня карьера так затянулась, поскольку на протяжении нескольких лет не мог подраться с топами. Не скажу, что они боялись, просто отказывались, так складывались обстоятельства. Но на данный момент эта проблема решена. Теперь буду защищать титул и бороться с теми, кого назначит UFC», — отметил россиянин.

В следующем поединке Махачев с большой долей вероятности встретится с Алексом Волкановски. Россиянин подтвердил, что бой планируется провести в феврале в Австралии, на родине его соперника.

«UFC занимается планированием боя. Но пока у меня никаких переговоров с менеджером ещё не было. Он сказал: «Отдохни неделю. Как всё уляжется, сядем и всё обсудим», — рассказал спортсмен.

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Пообщался с журналистами и отец бойца Рамазан. Он вёл себя очень скромно (как, впрочем, и Ислам), но было видно, что Махачев-старший рад снова видеть сына. Рамазан с гордостью надевал на плечо чемпионский пояс.

«Он не сильно изменился. Всегда был спокойным. Конечно, любил тоже баловаться на улице. А сейчас всё хорошо. Хоть я и не показываю внешне, внутри испытываю очень сильные чувства. Но я стараюсь вести себя сдержанно. Сегодня заказали банкетный зал на тысячу человек. Без ограничений, всех приглашаем», — сказал он.

Однако попасть на банкет оказалось не так просто: на выходе из аэропорта Махачева ждала огромная толпа болельщиков и каждый хотел с ним сфотографироваться и пообщаться. Ислам старался никому не отказывать и даже пообещал возместить расходы фанату, на эмоциях разбившему телевизор во время боя. «Мне пока никто не скинул его контакт. Но готов оплатить ущерб», — отметил Махачев.

К слову, всех встречавших бойца болельщиков также пригласили на банкет. Так что в этот день в Махачкале по-настоящему большой праздник.