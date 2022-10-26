Махачев ответил на вопрос, когда понял, что может взять чемпионский пояс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, когда понял, что может взять пояс.

«После подписания контракта с UFC поехал в Америку. Начал спарринговаться с топовыми бойцами и увидел, что они обычные люди. В них нет ничего особенного, и я могу любого победить. У меня карьера так затянулась, поскольку на протяжении многих лет не мог подраться с топами. Но на данный момент эта проблема решена. Не скажу, что боялись, просто отказывались, обстоятельства складывались по-другому. Но теперь буду защищать титул и бороться с теми, кого выставит UFC», — сказал Махачев.

Он также добавил, что может оплатить расходы болельщику, который при просмотре боя сломал телевизор.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.