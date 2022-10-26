Сехудо — Волкановски: Махачев уложит тебя и задушит

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Ислам будет давить на тебя. Он выше ростом, сильнее, способен принимать твои удары и продолжать двигаться вперёд. Он уложит тебя и задушит», — заявил Сехудо в соцсетях.

Он также не понимает, почему поединок пройдёт в феврале. По мнению бойца, четырёх месяцев мало для Волкановски, чтобы подготовиться к россиянину.

Напомним, что Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Алексу Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой в феврале 2023 года.