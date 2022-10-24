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Оливейра потребовал реванша с чемпионом UFC Махачевым

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра заявил, что хочет провести реванш с чемпионом организации в лёгком весе Исламом Махачевым в Бразилии.
Оливейра потребовал реванша с чемпионом UFC Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Я заслуживаю реванша, я даже его требую. Считаю, что в целом моя победная серия говорит о том, что я могу получить второй шанс. И пусть это будет в Бразилии», — цитирует Оливейру ТАСС.

Напомним, что Оливейра проиграл Махачеву в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC Махачеву.

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